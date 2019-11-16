رسالة للرئيس التونسي تثير ضجة على مواقع التواصل

2019/11/16 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أثارت الرسالة التي كتبها الرئيس التونسي، قيس سعيد، وكلف بها مرشح حزب حركة النهضة، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب أسلوب الخط الذي كتب به الرئيس رسالته.

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