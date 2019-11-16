بعد ليلة دامية.. متظاهرو التحرير يشكلون لجاناً لتفتيش الداخلين إلى الساحة

2019/11/16 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد بعد ليلة دامية سقط فيها 4 شهداء ونحو 20 جريحاً إثر انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة قرب نصب التحرير؛ قرر المتظاهرون هناك تشكيل لجان لتفتيش الداخلين إلى الساحة من مختلف جهاتها.وبدأت مجموعات من الشباب بنصب نقاط لتفتيش زوار الساحة والراغبين بالمشاركة في التظاهرات، تحسباً من تسلل بعض المندسين الذين يريدون إثارة […]

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