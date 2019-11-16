قائد الشرطة الاتحادية يصدر أوامر بانفكاك 140 منتسباً ’’اكراماً لدماء الشهداء’’

2019/11/16 | 17:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

نفى مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت، اغلاق معبر المنذرية الحدودي شرق المحافظة خلال الـ72 ساعة الماضية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تناقلتها بعض منصات التواصل الاجتماعي عن اغلاق معبر المنذر

أعلنت شرطة محافظة بابل، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، اعتقال مطلوب بتهم ارهابية في سيطرة أمنية ضمن قضاء الحلة وسط المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة بابل العميد الحقوقي عادل الحسيني، إن "مفارز القيادة من قسم شؤون السيطرات اعتقلت متهم من سك

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني ،السبت (16 تشرين الثاني 2019)، بأن قوات مكافحة الشغب انسحبت إلى منتصف جسر السنك وسط إستمرار إطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " المتظاهرين أجبروا قوات

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