المجمع الفقهي العراقي يطالب الحكومة بكشف من يقف وراء تفجيرات التحرير

2019/11/16 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء الحكومة بكشف من يقف خلف تفجيرات ساحة التحرير واستهداف المتظاهرين.

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