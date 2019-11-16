حبس 4 من أقارب البغدادي

2019/11/16 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قررت محكمة صلح الجزاء التركية في ولاية قرشهير، حبس 4 من أقارب مايسمى بزعيم عصابات داعش الارهابية، أبو بكر البغدادي، على ذمة التحقيق؛ بتهمة الانتماء إلى داعش.

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