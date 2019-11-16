شاهد بالفيديو.. شاب يعزف على آلة الكلارينيت في ساحة التحرير

2019/11/16 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد لم تعد ساحة التحرير مكاناً للتظاهر فقط، بل وجهة للفنانين والشعراء، الذين وجدوا فيها متنفساً للتعبير عن إبداعاتهم، وسط تفاعل شعبي كبير.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب صغير، يجلس في أحد زوايا الساحة، وهو يعزف لحناً حزيناً على آلة الكلارينيت.والكلارينيت هي آلة موسيقية غربية، فيها 30 ثقبا لتغيير الصوت، وبعض […]

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