قائد شرطة النجف: أمن وسلامة المتظاهرين هو همنا الأول

2019/11/16 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة النجف الاشرف اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني، اليوم السبت، في اجتماعا له مع مدراء القواطع المكلفين بحماية المتظاهرين ان امن وسلامة المتظاهرين هو همنا الأول وواجبنا الوطني والإنساني حمايتهم بارواحنا ودمائنا.

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