2019/11/16 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الأنواء الجوية تؤكد انخفاض درجات الحرارة من 4 - 6 درجات يوم غد الاحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الأنواء الجوية تؤكد انخفاض درجات الحرارة من 4 - 6 درجات يوم غد الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الأنواء الجوية تؤكد انخفاض درجات الحرارة من 4 - 6 درجات يوم غد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).