القضاء على قياديين اثنين بتنظيم

2019/11/16 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية على موقعها الإلكتروني عن مقتل قياديين اثنين بتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك العراقية....

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