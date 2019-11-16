الحشد يحبط تحركات لـ

2019/11/16 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن آمر فوج الطوارئ اللواء 15 في الحشد الشعبي طاهر عبد الله، اليوم السبت، عن احباط تحركات لـ“داعش الارهابي” لاسقاط بعض المناطق في

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