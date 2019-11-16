السودان.. 14 ديسمبر موعدا للنطق بالحكم على البشير

2019/11/16 | 17:39

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أعلن الصادق عبد الرحمن الفكي، قاضي محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أن القرار النهائي في التهم الموجهة إليه سيصدر في 14 ديسمبر

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