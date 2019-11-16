عبد الكريم خلف يعلق على اتهام ايران بـ “قتل” متظاهرين عراقيين

2019/11/16 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خطوة برس علق اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، على اتهام عناصر إيرانية بـ”قتل” متظاهرين عراقيين، خلال الاحتجاجات المستمرة.وقال خلف في مقابلة متلفزة تعليقاً على هكذا اتهام أنها “كلام سياسي سخيف، وبعض الجهات الموجودة داخل العراق دائما ما تروج لهكذا حديث”.وأضاف خلف: “في

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