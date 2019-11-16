الداخلية: مقتل اثنين من القيادات الإرهابية بناحية الرياض في كركوك

2019/11/16 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل إرهابيين اثنين في عملية امنية بناحية الرياض في محافظة كركوك.

وأكدت الوزارة في بيان، ان قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت خلال العملية من تعقب ورصد تحركات عناصر داعش الإرهابية، والكشف عن مخابئهم، في إحدى القرى الزراعية، مشيرة الى نجاح القوة في قتل اثنين من القيادات الإرهابية، وتدمير وكرهم وضبط المواد الموجودة بداخله.

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