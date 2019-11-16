مصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير على “طريق الموت” بديالى

2019/11/16 | 17:47

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد رئيس مجلس ناحية المنصورية بديالى، اليوم السبت، بمصرع واصابة 6 مدنيين في حادث سير على طريق الموت، شرقي المحافظة.

وقال راغب العنبكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم واصيب ثلاثة اخريين في حادث سير على طريق دلي عباس (طريق المنصورية - بعقوبة) بسبب تصادم مركبتين".

وأضاف العنبكي، ان " طريق دلي عباس من أخطر طرق ديالى، ونعتبره طريق موت بسبب كثرة الحوادث المميتة التي تؤدي الى خسائر بشرية تصل المئات سنويا".

وتشهد طرق ديالى معدلات عالية لحوادث السير سنويا وبعضها يطلق عليها "طريق الموت" بسبب كثرة الحوادث.

بغداد اليوم-بغداد

علق المجمع الفقهي، السبت (16 تشرين الثاني، 2019) على التفجيرات هزت ساحة التحرير، ليلة يوم أمس الجمعة، فيما حذر من ’’مخططات’’ لإثارة الفوضى في العراق.

وذكر المجمع، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بعد ا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية، والرصد الزلزالي، السبت (16 تشرين الثاني، 2019) أن درجات الحرارة ستنخفض ما بين 4-6 درجات يوم غد في عدد من مناطق العراق.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "من المتوقع أن تتأثر ا

بغداد اليوم- ديالى

اكدت دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، السبت، تسجيل نزوح 76 اسرة خلال 40 يوما بسبب تنظيم داعش.

وقال مدير الدائرة علي غازي اغا في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" دائرته سجلت رسميا نزوح 76 اسرة من 5 قرى في ريف قضاء خانقين

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