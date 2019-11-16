فرض حظر التجوال بقضاء الغراف في ذي قار حتى الغد

2019/11/16 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} فرضت القوات الامنية، اليوم السبت، حظراً للتجوال في قضاء الغراف التابع لمحافظة ذي قار حتى يوم غد الاحد.

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