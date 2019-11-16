بالصور.. استراحة اسود الرافدين

2019/11/16 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استثمر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، استراحتهم بالتنزه في بارك الحسين بالعاصمة الاردنية عمان.

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