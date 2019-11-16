مسرور بارزاني: لا بد من ترسيخ الاعتدال.. ولنتسامح في أيامنا كافة

2019/11/16 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألف الوفد من ممثلي الديانات الإسلامية والمسيحية والإيزيدية والكاكائية والزردشتية والصابئية المندائية والبهائية – صورة لحكومة إقليم كوردستان

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