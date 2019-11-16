المجمع الفقهي لكبار العلماء يتحدث عن مخطط للفوضى في العراق

2019/11/16 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

استنكر المجمع الفقهي لكبار العلماء في العراق، اليوم السبت، التفجيرات التي استهدفت المتظاهرين أمس، داعيا إلى التكاتف والحذر من مخططات الفوضى والدمار.

وذكر بيان للمجمع تلقت" الغد برس" نسخة منه، أنه " بعد التأييد الذي حظيت به المظاهرات الشعبية، وبروز الهوية العراقية وتغلبها على الهويات الفئوية، حيث بدأت تقض مضاجع الفساد ومن يقف وراءه من الذين ضربت مصالحهم التي لا تريد بالبلاد خيرا".

ودعا المجمع أبناء الشعب العراقي إلى " التكاتف والحذر من المخططات التي تريد بالبلاد الفوضى والدمار".

وحث البيان الحكومة على " الكشف عن الذين يقفون خلف هذه الجرائم، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.

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