نقابة العمال في البصرة تدعو الى الاستمرار في الاضراب لحين تحقيق المطالب

2019/11/16 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت نقابة العمال في البصرة، اليوم السبت، الى الاستمرار في الاضراب لحين تحقيق المطالب.

وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "نثمن وقوفكم واستجابتكم لدعوة الاتحاد بالإضراب ، وندعو كافة عمالنا الأعزاء في محافظة البصرة الاستمرار الإضراب عن العمل ليوم الاحد والمشاركة بالتظاهرات لحين الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، من اجل تحقيق مطالبكم المشروعة بحياة كريمة في وطن حر".

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