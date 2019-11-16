مدينة الطب تعلن وصول أجهزة قسطرة حديثة للتداخلات الشعاعية

2019/11/16 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مدينة الطب، اليوم السبت، عن وصول اجهزة القسطرة المتخصصة في الاشعة التداخلية في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية.

وأكد مدير عام دائرة مدينة الطب الدكتور حسن محمد التميمي، ان "اكثر من ٧٠٠ جهاز طبي متقدم سيدخل الخدمة في مستشفيات ومراكز مدينة الطب وستسهم بشكل كبير بإدخال تقنيات طبية ولأول مرة بالعراق فضلا عن اجهزة متقدمة تم ادخالها حديثا إلى المركز الوطني للأمراض السرطانية".

واضاف ان "مركز الأمراض السرطانية يشمل حملات كبيرة للنهوض بخدماته حيث تم استكمال نواقص الأجهزة الطبية واضافة صالات مخصصة لمزج الأدوية السرطانية بالإضافة إلى اجهزة الماموكرام".

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