مقتل واصابة اربعة اشخاص بنزاع مسلح شمال شرق مدينة بعقوبة

2019/11/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قُتل شخص واصيب ثلاثة اخرون بنزاع مسلح حدث بين اسرتين شمال شرق مدينة بعقوبة في محافظة ديالى.

و وقع النزاع في ناحية "سرقلا" التابع لقضاء كفري المتنازع عليه بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

تتمة..

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