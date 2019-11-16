2019/11/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأجداد إلى الأحفاد ..منصورة يابغداد – علي العكيدي بغداد أسم لامع في تاريخ العراق ،والعراق أسم لامع في تاريخ البشرية فهو منبع الشعوب وأصل الدنيا ،وحضارة وادي الرافدين أقدم الحضارات وأكثرها نفعا وأهمية ،كما تؤكد ذلك أغلب مصادر التاريخ القديم ان لم نقل جميعها وعندما نتحدث عن بغداد و نتحدث عن التاريخ الأكثر […]

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