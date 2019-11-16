2019/11/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشكيلة تتصدر المشهد وكاتانيتش يرد على المشكّكين الأسود تقهر إيران في عمّان برأسية عباس وتكسب فوزاً رائعاً الناصرية – باسم ألركابي تلاعب منتخبنا الوطني بنظيره المنتخب الايراني وهزمه بهدفين لواحد في الوقت القاتل بعدما نجح البديل علاء عباس انتزع دور البطل بتسجيله هدفا قاتلا في الوقت البدل ضائع د 91 من كرة ركنية رفعها امجد […]

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