2019/11/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسبانيا تستعرض قوتها بسباعية وإيطاليا تحافظ على العلامة الكاملة ميسي يثأر من البرازيل ويتوج الأرجنتين بالسوبر كلاسيكو مدن – وكالات قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0 اول امس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية “الرياض”.هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة […]

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