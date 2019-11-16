تقرير.. أردوغان “يتحصن” بعلاقته التجارية مع ترامب

2019/11/16 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال السفير الأمريكي السابق في تركيا اريك ايدلمان إن العلاقة القوية التي تربط الرئيس دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هي نتيجة مصالح شخصية، تتمثل في استثمارات الرئيس الأميركي في تركيا وعلاقات شخصية بين عائلتي الرئيسين.

وأشار معهد الدفاع عن الديمقراطيات، في تقرير نشره أمس الجمعة، إلى أن هذا ما يفسر تصريحات ترامب الإيجابية عن أردوغان ومعارضته فرض عقوبات عليه، رغم ممارساته الديكتاتورية وكونه الرئيس الذي اعتقل أكبر عدد من الصحافيين في العالم.

وأوضح ايدلمان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كشف الأسبوع الماضي في تصريحات أن المصالح الشخصية تلعب دورًا حاسمًا في العلاقة القوية بين ترامب وأردوغان، لافتًا إلى الاستقبال الحار الذي قدمه الرئيس الأمريكي لنظيره التركي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

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