2019/11/16 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في لفتة مميزة تعبر عن سلمية المظاهرات، حوّل شابات وشبان في بغداد، على بعد أمتار من ميدان التحرير، جدران إسمنتية إلى فضاء للتعبير من خلال لوحات جدرانية ملونة.



فراشات وألوان تحاكي واقع الشباب وتصبح "سلاح" غضبهم.

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