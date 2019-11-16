الأماميون الثوريون - النقد العلمي المادي لمنظور الديالكتيك عند ماو تسي تونغ - 5

2019/11/16 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون وفي نفس السياق، وفي مسألة التناقض، هل تقسيم الواحد إلى اثنين يتم عبر التناقض الباطني فقط ؟ أم أن دخول جزء خارجي هو الذي يحدث هذا التحول الكبير ؟ مما يؤدي إلى تقسيم الواحد إلى اثنين، وإحداث افجار هائل وغير مجرى الحروب الإمبريالية ؟ وهل يبقى التناقض الباطني أساسيا بشكل مطلق ؟ أم أن صفته الأساسية تبقى نسبية ؟وفي الجزء الأول من كتاب "في التناقض" بعنوان "نظرتان إلى العالم"، تتضح في أطروحة ماو، ......

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