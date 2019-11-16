2019/11/16 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب نحن نعيش في عراق الحضارات القديمة، ولكننا نعيش في عراق رث حيث تسيطر عليه وتستهتر به عصابات وقوى حزبية طائفية فاسدة ومُستعبدة روحياً وذهنياً.هذا العراق الهش والمائع تتدخل في شؤونه كل الدول المجاورة دون استثناء وكل الدول الكبرى دون استثناء، ولكن الدولة الوحيدة التي تهيمن فعلياً على قرارات الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث مباشرة وتستعبد الحكام بخيارهم الفعلي هي الدولة الإيرانية ومرشدها الإيراني علي خ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كاظم حبيب - ما العمل مع الدولة العراقية الهشة والضائعة والمستعبدة والوطن المنهوب؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كاظم حبيب - ما العمل مع الدولة العراقية الهشة والضائعة والمستعبدة والوطن المنهوب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).