2019/11/16 | 18:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، من إدارة ناديه سرعة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والنجم السابق لليوفي.
وقالت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يخاطب يوفنتوس: نحتاج لضم بوجبا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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