2019/11/16 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، من إدارة ناديه سرعة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والنجم السابق لليوفي.

وقالت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يخاطب يوفنتوس: نحتاج لضم بوجبا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يخاطب يوفنتوس: نحتاج لضم بوجبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).