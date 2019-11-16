بري: جهات مصرفية تفتعل الإضراب لخنق الاقتصاد اللبناني

2019/11/16 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من مخاطر كبرى تهدد البلاد ودعا إلى حل سريع يخرج لبنان من الأزمة، معبراً عن استياء

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