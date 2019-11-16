2019/11/16 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الكتل السياسية المؤيدة لخطبة المرجعية الدينية بشأن الاصلاح، الى ترجمتها عبر الحضور الى جلسات مجلس النواب.

وقال العميري في تصريح، إن تعديل الدستور واستبدال مفوضية الانتخابات والقانون، بات امرا حتميا عقب خطاب المرجعية الدينية العليا، مؤكدا أن تأييد المرجعية الدينية وخطابها الاخير لا يأتي من خلال اطلاق التصريحات والبيانات السياسية فقط، بل عبر الحضور المسؤول الى جلسات مجلس النواب.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: على الكتل السياسية المؤيدة لخطاب المرجعية ترجمة تأييدها على أرض الواقع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: على الكتل السياسية المؤيدة لخطاب المرجعية ترجمة تأييدها على أرض الواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).