2019/11/16 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجل وأرملة شاه إيران يوجهان رسالة قوية لطهران إثر الاحتجاجات في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجل وأرملة شاه إيران يوجهان رسالة قوية لطهران إثر الاحتجاجات في البلاد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجل وأرملة شاه إيران يوجهان رسالة قوية لطهران إثر الاحتجاجات في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).