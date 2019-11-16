الانواء تحذر من منخفض جوي يتسبب بانخفاض حاد بدرجات الحرارة

2019/11/16 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذرت الانواء الجوية والرصد الزلزالي، من انخفاض درجات الحرارة الى 4مْ.

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