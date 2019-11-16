الداخلية تروي احداث سرقة معمل في المدائن والقبض على السارقين

2019/11/16 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت القوات الأمنية، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بسرقة معمل صناعي في المدائن التابع لبغداد.

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