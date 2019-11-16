حزب الدعوة: ندعو الى تبني مسارات جديدة للعملية السياسية

2019/11/16 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حزب الدعوة الى تبني مسارات جديدة للعملية السياسية، تأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات الممكنة والخطط البديلة.

وأعرب الحزب في بيان، عن تطلعه الى التعاون الجاد مع القوى والتيارات السياسية لإخراج العراق من محنته الراهنة، وتحقيق أهداف المواطنين في العيش الكريم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والخدمات الضرورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على السيادة الكاملة للعراق واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وإبعاده عن دائرة الصراعات الاقليمية والدولية.

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