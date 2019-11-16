شاهد بالفيديو-النيران تلتهم البنوك ومقرات الحرس الثوري في إيران ورقعة الاحتجاجات تتسع

2019/11/16 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-طهران يبدو أن دائرة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني باتت تتوسع بشكل كبير، وخاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة طهران وتبريز وشيراز ويزد وغيرها.وقد نقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حرائق واسعة تعرضت لها مبان ودوائر حكومية في مختلف المدن الإيرانية، حيث أقدم محتجون على حرق المصرف الوطني الإيراني في مدن بهبهان وكلستان […]

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