2019/11/16 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

كشف مدير ناحية الحبانية بمحافظة الانبار اكرم الدليمي، اليوم السبت، ان اول شركة استثمار اردنية عراقية باشرت مهام عملها في مناطق شرقي مدينة

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