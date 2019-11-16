مدرب نادي إنتر ميلان يتلقى تهديدات بالقتل

2019/11/16 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تلقيه خطاباً في الأيام الماضية بتهديدات بقتل أنطونيو كونتي، مدرب الفريق.

وكانت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، ذكرت

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