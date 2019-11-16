أكرم شلغين - كارل ولغز الورقة

2019/11/16 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أكرم_شلغين خصصني المكتب المعني بجامعة إي**** بالسكن في الغرفة رقم 9 وفي الطابق الحادي عشر (11/9) من البرج السكني المسمى ويليام موريس، باسم الشاعر البريطاني ومطوّر نظريات حول مهارة الصناعة اليدوية في الفنون التزيينية في القرن التاسع عشر.كان معظم الطلاب الذي سكنوا الغرف في الطابق إنجليز ما عدا خمسة وهم طالباً اسبانيا وآخر مغاربياً وثالث نيجيرياً وآخر من اليونان بالاضافة لي من سوريا.لا أقدّر الآن بعد هذه الس......

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