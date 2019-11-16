2019/11/16 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنفي دعوتها للاضراب العام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنفي دعوتها للاضراب العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).