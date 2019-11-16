2019/11/16 | 18:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} حمل رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة المتظاهرين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي للحكومة: سلامة المتظاهرين اهم من الكرسي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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