الشرطة الفرنسية تعلن توقيف 61 شخصاً ضمن احتجاجات “السترات الصفراء”

2019/11/16 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مديرية شرطة باريس، اليوم السبت، عن توقيف 61 شخصا ضمن الاحتجاجات التي تتزعمها “السترات الصفراء” ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون منذ شهور.وقال ديدييه لالمون، خلال مؤتمر صحفي، “تم اعتقال 61 شخصا اليوم، وعمليات الاعتقال مستمرة”.وأضاف، “نحن نعمل على استباق الأحداث وعدم السماح لهؤلاء بالوصول لمنطقة الشانزليزيه، وربما تتطور الأمور إلى

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