مسلحون مجهولون يغتالون ناشطاً عراقياً.. وحقوق الإنسان تحمل الحكومة المسؤولية

2019/11/16 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بينما تستمر #المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة العراقية، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال الناشط العراقي الداعم للتظاهرات، #عدنان_رستم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، في […]

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