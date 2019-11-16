الداخلية: القبض على عصابة للسرقة مكونة من شخصين في المدائن

2019/11/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة المدائن جنوبي العاصمة بغداد، اليوم السبت، القبض على عصابة للسرقة مكونة من شخصين اثنين.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه، أنه "بعد ان وردت معلومات الى مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب المدائن بوجود حادث سرقة داخل معمل صناعي، تم تشكيل فريق عمل مختص عمل على جمع المعلومات والتحري".

وأضاف أن الفريق " تمكن من القاء القبض على متهمين اثنين في منطقة المدائن، وبعد التحقيق معهما اعترفا بسرقة مواد مختلفة ومتعددة من داخل احدى المعامل الصناعية ،حيث عرضت أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما على وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع)".

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