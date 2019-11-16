بالصور.. هذا ماخلفه حادث (طريق الموت) في ديالى

2019/11/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داد/الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم السبت، علم صور تظهر ماخلفه حادث السير الذي شهده مايسمى طريق الموت في محافظة ديالى والذي اسفر عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة آخرين.

يذكر ان" ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم واصيب اخرين بحادث سير مروع على مايسمى طريق الموت دلي عباس - بعقوبة شمالي الأخيرة عصر اليوم".

وذكر مصدر مطلع أنه" تم نقل جثث الضحايا للطب العدلي والمصابين الى مستشفى وفتح تحقيق موسع بالحادث.

ويعد طريق بعقوبة - دلي عباس من اخطر الطرق دموية في محافظة ديالى نتيجة حوادث السير التي يسجلها بفعل السير بإتجاه واحد بسبب عدم اكمال السايد الثاني منذ سنوات خاصة مع مرور بعض الشاحنات المحملة بالحصى والرمل القادمة من مقاله الصدور عليه.

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