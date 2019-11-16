الحشد الشعبي يحبط تحركات

2019/11/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آمر فوج الطوارئ اللواء 15 في الحشد الشعبي طاهر عبد الله، السبت، عن احباط تحركات لتنظيم “داعش” لاسقاط بعض المناطق في محافظة كركوك....

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