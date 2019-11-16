2019/11/16 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، موقفها من الدعوة للإضراب العام يوم غد.

ونفت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، "ما تناولته بعض الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي دعت الى الاضراب عن الدوام".

ونوهت طلبتها والموظفين التابعين لها "بمتابعة الصفحات الرسمية لمعالي الوزير الدكتورة سها العلي بك وصفحات الوزارة الموثقة بالعلامة الزرقاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تكشف موقفها من الدعوة للإضراب العام يوم غد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تكشف موقفها من الدعوة للإضراب العام يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).