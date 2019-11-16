كتيبة الأسود تخوض مرانها الثاني بأجواء مثالية

2019/11/16 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/ وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

بمعنوياتٍ عالية أجرى منتخبنا الوطني بكرة القدم ثاني وحداته التدريبية عقب الفوز الباهر على نظيره الايراني بهدفين لهدف استعدادا لمواجهة البحرين بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات اسيا المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 واسيا 2023.

ويتصدر اسود الرافدين ترتيب المجموعة الثالثة بـ 10 نقاط يليه المنتخب البحريني بـ8 نقاط ويقف في المركز الثالث الفريق الايراني.

تكرار الانتصار غايتنا

رئيس وفد المنتخب الوطني علي جبار النائب الثاني لرئيس الاتحاد أكد أن ملف المباراة السابقة أغلق تماما برغم الاثار الايجابية التي تركتها تلك الموقعة وستبقى تتغنى بها الاجيال لعقود .

وقال جبار: إن الملاك التدريبي واللاعبين خاضوا التدريبات بمعنويات عالية وسط اجواء مثالية ونحن كادارة وملاك تدريبي عملنا جاهدين على طي صفحة لقاء ايران للتركيز على مباراة البحرين التي لا تقل اهمية عن المواجهة السابقة.

واشار الى ان هؤلاء الفتية قادرون على الوصول الى ابعد نقطة في التصفيات ومن يمتلك هذه الاسماء يستطيع ان يواصل مشواره لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره ونتمنى ان ينالوا التكريم المناسب لادخالهم الفرحة الى قلوب شعبنا .

مواجهة البحرين أهم من الماضية

بينما وصف عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم كامل زغير ما حدث في عمان بالانتفاضة الكبيرة التي ستحتاجها الرياضة في الايام المقبلة .

وقال زغير: ان الفوز على احد اهم منتخبات اسيا والضيف الدائم في بطولات كأس العالم له نكهة خاصة وما اثلج الصدور هي فرحة الجماهير ناهيك عن الاطاحة بمنتخب منافس على البطاقة الاولى.

واضاف ان المباراة المقبلة اهم من السابقة وسنلعب بنفس الروحية من اجل الانفراد بالصدارة ونشكر الجماهير التي حضرت في ملعب المباراة سواء كانت في الاردن او جاءت من بغداد ونتمنى ان يساندوا ابناءهم في المباراة المرتقبة .

وبين ان ابواب المنتخب الوطني دائما ما تكون مشرعة امام ابناء الرافدين سواء كانوا محترفين او محليين ونحرص دائما على استقطاب ابرز العناصر الى المنتخب.

وزاد ان لاعبي الاسود استجابوا وتفاعلوا مع الدفع المعنوي للشارع العراقي وتوجيهات المدرب التي انعكست ايجاباً على ادائهم داخل الملعب في مباراة المنتخب الايراني.

كوركيس: معنويات لاعبينا عالية

من جانبه اكد المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي باسل كوركيس ان ابرز الغيابات التي ستشهدها مباراتنا امام نظيره البحريني اللاعب علي عدنان بينما شهدت الوحدة التدريبية انضمام المهاجم مهند علي والحارس محمد حميد لتدريبات الفريق.

واشار كوركيس الى ان معظم اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية وانضباط والتزام عال داخل الملعب وخارجه وهذه الحالة تولدت قبل مباراة الفوز الاخير مشددا على ان الاسود قد وضعوا قدما على الطريق الصحيح المؤهل لاجتياز هذه التصفيات بنجاح.

وأردف كوركيس ان روح التفاؤل والعزيمة ما زالا متوهجين بين صفوف لاعبينا والتفكير الجدي بالفوز على منتخب البحرين حاضر بأذهانهم لتأكيد جدارتهم واستحقاقهم صدارة ترتيب المجموعة.

كاتانيتش يمنع التصريحات الإعلامية

منع المدير الفني لمنتخبنا الوطني اجراء اللقاءات الصحفية مع الزملاء موفدي الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وكل الاعلاميين الاخرين الذين يرافقون وفد منتخبنا الوطني، وياتي هذا الاجراء ومنتخبنا يلعب في العاصمة الاردنية عمان، بعيدا عن بغداد او البصرة، اذ من الصعب جدا ان يتنقل الزملاء من الملعب الرئيس الى ملاعب التدريب التي تبعد بمسافات طويلة عن بعضها البعض.

تقسيم المدرجات في مباريات كرة القدم

حاول الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان يجد حلا منصفا للمنتخبات والفرق الاسيوية وهي تخوض المنافسات تحت خيمة الاتحاد، اذ يحرص الاتحاد على سلامة الجمهور اولا واخيرا، وضمان انسيابية دخول الجمهور ومغادرة الملعب بسلام وامان، ويرى الاتحاد الاسيوي اللجوء الى الحلول المنصفة في حال اتفاق الفريقين المتنافسين، ويضع الحل بالرجوع الى تقسيم المقاعد مناصفة بين جمهور الفريقين، مع التاكيد على اهمية الانتباه الى مقاعد الأسر والاتفاق عليها.



وفي مباريات المنتخبات الوطنية فان الاتحاد الاسيوي يعطي ما نسبته 8 بالمئة من المقاعد تقريبا الى جمهور الفريق الضيف والباقي الى جمهور الفريق الذي يلعب على ارضه او الارض المفترضة التي تكون بمثابة ارضه، وكما حدث في مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الايراني التي انتهت عراقية وبحضور جمهور غفير وبقيت اعداد غفيرة من الجمهور العراقي الوفي خارج اسوار الملعب في حين ظلت المقاعد المخصصة للجمهور الايراني خاوية الا من اعداد قليلة تعد على عدد اصابع اليدين ومع ذلك فان هذا الامر بحاجة الى اعادة نظر من قبل الاتحاد الاسيوي لكي يعطي كل ذي حق حقه.

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