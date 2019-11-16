رسن: تركيزنا ينصب على حسم مواجهة البحرين

2019/11/16 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / بلال زكي

أكد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم بشار رسن أن التركيز ينصب حاليا على حسم المواجهة المقبلة أمام البحرين بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مشوار التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023.

وقال رسن في اتصال هاتفي مع «الصباح الرياضي»: ان المنتخب طوى صفحة لقاء إيران الأخير، والجهود منصبة على كيفية تطبيق واجبات الجهاز الفني من أجل كسب ثلاث نقاط جديدة والاقتراب خطوة كبيرة من بلوغ النهائيات الآسيوية والدور الأخير المؤهل للمونديال.

واشار الى ان البحرين ليس بالمنتخب السهل على الاطلاق ويضم في صفوفه نخبة متجانسة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب ويشرف على قيادته ملاك تدريبي محنك، لذا فان الفوز عليه يتطلب بذل مجهودات مضاعفة، فضلا عن اللعب بتركيز عال وتوازن ما بين الدفاع والهجوم.

ولفت الى ان منتخبنا واجه البحرين في مناسبتين خلال الفترة القليلة المنصرمة، الأولى خلال نهائي غرب آسيا الذي احتضنته كربلاء، والثانية في المنامة في مستهل مشوار التصفيات الحالية، وفي كلتا المناسبتين لم ينجح منتخبنا بتحقيق الفوز، ما سيمنحنا الرغبة والحافز لكسر هذا الحاجز، لاسيما ان معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية عقب اجتياز عقبة الفريق الايراني والابتعاد بفارق نقطتين في صدارة المجموعة الثالثة.

وأضاف ان الجهاز الفني لأسود الرافدين بقيادة السلوفيني كاتانيتش يمتلك معلومات وافية عن البحرين، وبدأ بوضع الخطة والتكتيك المناسبين الذين سيضمنان ايقاف مكامن القوة واستغلال نقاط الضعف خلال المباراة.

وفي ختام حديثه طالب رسن اللاعبين بضرورة عدم التهاون كون منتخبنا لم يضمن حتى الآن التأهل وكرة القدم لا تعترف بالحسابات المسبقة وتعطي لكل مجتهد نصيبا، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة تقديم اداء يفوق ما تم تقديمه أمام ايران من اجل انتزاع الفوز واسعاد الجماهير الوفية التي تؤازر الأسود سواء في العاصمة الأردنية عمان أو في مختلف محافظات ومدن البلد.

تجدر الاشارة الى ان منتخبنا يقف في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط متقدما بفارق نقطتين على البحرين، وتأتي إيران في الترتيب الثالث وفي جعبتها ست نقاط، ثم هونغ كونغ رابعا برصيد نقطتين، وتتذيل كمبوديا المجموعة بنقطة يتيمة.

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