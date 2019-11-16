العراق تغلق حدودها الجنوبية مع جارتها إيران بسبب الاحتجاجات في كلا البلدين

2019/11/16 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت العراق السبت حدودها الجنوبية مع إيران أمام المسافرين بعد طلب من إيران.



وأعلن مصدرأمني عراقي ودبلوماسي إيراني السبت أن معبر شلمجة الحدودي الجنوبي مع إيران تم إغلاقه بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين.



ففي العراق تستمر المظاهرات المطالبة بالقضاء على الفساد، وفي إيران انطلقت مظاهرات السبت للتنديد بارتفاع سعر الوقود.

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